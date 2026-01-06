Scontro Comune-Umbria Mobilità Deciderà la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla controversia tra il Comune di Spoleto e Umbria Tpl e Mobilità, riguardante la restituzione di più di 4 milioni di euro. La decisione finale chiarirà le responsabilità e le obbligazioni delle parti coinvolte, ponendo fine a un contenzioso di rilievo. La sentenza della Corte sarà determinante per definire gli aspetti giuridici e finanziari della vicenda.

Sarà la Cortedi Cassazione a stabilire se il Comune di Spoleto dovrà restituire oltre 4 milioni di euro a Umbria Tpl e Mobilità. Qualche mese fa il sindaco Andrea Sisti aveva espresso grande soddisfazione per la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia, che aveva riconosciuto la correttezza dell’operato del Comune e la bontà delle motivazioni che avevano spinto l’ente pubblico a ricorrere in appello dopo la sentenza di primo grado che aveva dato ragione a Umbria Tpl e Mobilità. Al primo grado di giudizio infatti il Tribunale di Perugia, aveva accolto la richiesta di pagamento di 4.365. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro Comune-Umbria Mobilità. Deciderà la Corte di Cassazione Leggi anche: Hacker kazako arrestato a Riccione. Ora deciderà la Cassazione Leggi anche: Cannabis light, sul divieto di coltivarla e venderla deciderà la Corte Costituzionale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Scontro Comune-Umbria Mobilità. Deciderà la Corte di Cassazione - Sarà la Cortedi Cassazione a stabilire se il Comune di Spoleto dovrà restituire oltre 4 milioni di euro a Umbria Tpl e Mobilità. msn.com

Si riaccende lo scontro sulla "cena-spettacolo" di fine anno autorizzata dal Comune di #taormina al Palacongressi: "Nonostante il divieto del sindaco si è ballato e forse è stato superato il limite di partecipanti prescritto". LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Dopo l’intervento dell’Anticorruzione, si infiamma in Comune lo scontro politico. Il sindaco: «Massimo rispetto del parere». Nessi (Svolta Civica): «Noi siamo stati profeti inascoltati: interrogazioni sempre ignorate» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.