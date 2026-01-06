Scomparso l’ingegnere ‘anti-autovelox’ Antonio Menegon | ore di angoscia tra Rosà e Tezze

La scomparsa di Antonio Menegon, ingegnere 78enne noto per il suo impegno contro autovelox irregolari, ha suscitato preoccupazione nelle comunità di Rosà e Tezze sul Brenta. Da alcuni giorni, di lui non si hanno più notizie, generando un senso di angoscia tra i residenti. Le autorità sono state avvisate e le ricerche sono in corso per rintracciarlo.

