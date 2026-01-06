Scomparso l’ingegnere ‘anti-autovelox’ Antonio Menegon | ore di angoscia tra Rosà e Tezze
La scomparsa di Antonio Menegon, ingegnere 78enne noto per il suo impegno contro autovelox irregolari, ha suscitato preoccupazione nelle comunità di Rosà e Tezze sul Brenta. Da alcuni giorni, di lui non si hanno più notizie, generando un senso di angoscia tra i residenti. Le autorità sono state avvisate e le ricerche sono in corso per rintracciarlo.
(Adnkronos) – Ore di angoscia nelle comunità di Rosà e Tezze sul Brenta (Vicenza) dopo la scomparsa di Antonio Menegon, ingegnere 78enne consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari, di cui non si sa più niente da alcuni giorni. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta, da anni gestisce una galleria d’arte in via Garibaldi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
