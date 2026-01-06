Scomparso dal 2 gennaio l’ingegnere ‘anti-autovelox’ Antonio Menegon
L’ingegnere Antonio Menegon è scomparso il 2 gennaio. Nel suo ufficio sono stati trovati le chiavi di casa, un computer ancora acceso, il cellulare e l’auto parcheggiata all’esterno. La sua assenza ha suscitato attenzione e curiosità, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa.
Nel suo ufficio sono state trovate le chiavi di casa, un pc ancora acceso, il cellulare e, all'esterno dello stabile, l'auto dell'ingegnere.
Scomparso il 'paladino anti autovelox', la denuncia dei familiari. Dal 2 gennaio non si hanno tracce di Menegon, residente nel Vicentino #ANSAmotori #ANSA x.com
