Scomparso dal 2 gennaio l’ingegnere ‘anti-autovelox’ Antonio Menegon

Da imolaoggi.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ingegnere Antonio Menegon è scomparso il 2 gennaio. Nel suo ufficio sono stati trovati le chiavi di casa, un computer ancora acceso, il cellulare e l’auto parcheggiata all’esterno. La sua assenza ha suscitato attenzione e curiosità, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa.

