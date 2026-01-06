Scomparso dal 2 gennaio l’ingegnere ‘anti-autovelox’ Antonio Menegon

L’ingegnere Antonio Menegon è scomparso il 2 gennaio. Nel suo ufficio sono stati trovati le chiavi di casa, un computer ancora acceso, il cellulare e l’auto parcheggiata all’esterno. La sua assenza ha suscitato attenzione e curiosità, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa.

