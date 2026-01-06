Scognamillo giallo pesante | era in diffida salterà la Casertana

Scognamillo, difensore della squadra, era in diffida e quindi squalificato. La sua assenza sarà una importante assenza per mister Floro Flores nella partita di domenica contro la Casertana, in programma al “Pinto” alle 17:30. La squadra dovrà quindi adattarsi senza uno dei suoi elementi principali, in un momento cruciale del campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Brutte notizie per mister Floro Flores che domenica al “Pinto” contro la Casertana (ore 17:30) dovrà fare a meno di Scognamillo. Il difensore era in diffida e contro il Crotone ha rimediato il quinto cartellino giallo che farà scattare un turno di squalifica automatico. Al centro della difesa, salvo innesti nel breve periodo, il sostituto naturale é Borghini che si piazzerà accanto a Saio nell’ormai collaudato 4-2-3-1 sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

