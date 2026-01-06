Scivola in un dirupo e muore sulla Pania a 59 anni

Un escursionista di 59 anni è deceduto questa mattina sulle Alpi Apuane, dopo essere scivolato e caduto lungo i pendii della Pania della Croce. L’incidente è avvenuto a Stazzema, durante un'escursione nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

STAZZEMA – Tragico incidente questa mattina (6 gennaio) sulle Alpi Apuane, dove un escursionista di 59 anni ha perso la vita precipitando lungo i pendii della Pania della Croce. Il dramma si è consumato sul versante che sovrasta il rifugio Del Freo, nel territorio comunale di Stazzema, in un tratto di sentiero reso particolarmente insidioso dalle rigide condizioni meteorologiche di queste ore. L'allarme è scattato immediatamente, ma la macchina dei soccorsi ha dovuto scontrarsi con le oggettive difficoltà ambientali. L'elicottero Pegaso, decollato per raggiungere rapidamente la zona impervia, è stato costretto a desistere e a rientrare a causa della scarsa visibilità e delle forti correnti d'aria che interessavano la vetta.

