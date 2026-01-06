sci freestyle kotovskyi e vinecki dettano legge negli aerials di lac beauport

A Lac-Beauport, in Canada, si è disputata la terza tappa della Coppa del Mondo di aerials, disciplina dello sci freestyle che farà parte del programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli atleti hanno mostrato le loro capacità in un contesto di alta competizione, confermando l’importanza di questa disciplina nel panorama internazionale dello sci freestyle.

A Lac-Beauport (Canada) è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di aerials, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’ucraino Dmytro Kotovskyi ha dettato legge nella gara maschile, imponendosi con il punteggio di 131.56 davanti al cinese Jiaxu Sun (125.97) e allo statunitense Quinn Dehlinger (123.53). Si tratta del terzo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante per il 24enne, che in chiusura della stagione 2022-2023 riuscì a salire sul gradino più alto del podio a Deer Valley e in Engadina. 🔗 Leggi su Oasport.it

