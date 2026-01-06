Sci alpino le convocate dell’Italia per Zauchensee Goggia faro azzurro nella velocità
Le atlete italiane di sci alpino si preparano per la settima tappa di Zauchensee, in Austria, dal 8 all’11 gennaio. Dopo le gare tecniche, le velociste tornano in pista per le competizioni di velocità, con la presenza di Goggia, che rappresenta un punto di riferimento per l’Italia. L’evento fa parte del calendario della Coppa del Mondo femminile 2025-2026, offrendo un’importante occasione di confronto a livello internazionale.
Archiviate le tappe di Semmering e Kransjka Gora riservate alle specialità tecniche, questa settimana torneranno in azione le velociste a Zauchensee da giovedì 8 a domenica 11 gennaio per l’undicesima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. In programma due prove cronometrate seguite da una discesa libera (sabato) e da un supergigante (domenica). Il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha selezionato dieci atlete per le gare del weekend sulla pista austriaca: Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. 🔗 Leggi su Oasport.it
