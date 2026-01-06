Sci alpino la 3Tre si illumina per lo slalom e l’Italia spera e sogna con Vinatzer
La 3Tre di Madonna di Campiglio è una delle piste più iconiche dello sci alpino, nota per aver ospitato molte gare memorabili della Coppa del Mondo. Domani, la scena si riempirà di attesa per lo slalom maschile, con l’Italia che spera in buoni risultati, in particolare con Vinatzer. Un appuntamento importante che conferma il ruolo di questa storica pista nel panorama dello sci internazionale.
Ci sono piste che hanno scritto la storia della Coppa del Mondo. Una di queste è senza alcun dubbio la 3Tre di Madonna di Campiglio, che ancora una volta domani ospiterà una delle gare più spettacolari della stagione. Tutto è pronto sul Canalone Miramonti per lo slalom in notturna, con una cornice di pubblico tra le più belle di tutto il Circo Bianco. Un vero e proprio spettacolo, con l’Italia che sogna una vittoria che manca da 21 anni (Giorgio Rocca nel 2005). C’è grande attesa per Alex Vinatzer che ha dimostrato nel mese di dicembre di essere in grande forma e soprattutto di aver raggiunto una certa continuità di rendimento tra gigante e slalom. 🔗 Leggi su Oasport.it
