Schlein vestita da Befana su Fb è bufera sul sindaco di Trieste

Su Facebook, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha pubblicato un post con Elly Schlein vestita da Befana, accompagnata da una didascalia di auguri. La scelta ha suscitato reazioni e discussioni online, alimentando un confronto su modalità e contenuti delle comunicazioni politiche. Questo episodio evidenzia come le immagini e i messaggi sui social possano influenzare il dibattito pubblico e la percezione dei protagonisti politici.

AGI - Elly Schlein vestita da Befana, con tanto di scopa di saggina e fazzoletto in testa. E' il post che il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, alla guida di una coalizione di centrodestra, pubblica su Facebook con una didascalia che rende ancora più esplicito il messaggio: "Tanti auguri, Befana". Un post che scatena la reazione dei dem a difesa della segretaria: "E' davvero grave il gesto compiuto dal sindaco di Trieste Dipiazza", dicono in una nota congiunta i capogruppo di Senato e Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga, e il capodelegazione a Bruxelles, Nicola Zingaretti. "Un sindaco, che rappresenta le istituzioni, in un giorno come questo, con le salme dei ragazzi morti a Crans Montana appena arrivate in Italia, non trova di meglio che insultare e offendere la segretaria del Pd".

