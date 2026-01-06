Schlein vestita da Befana su Fb | bufera su Roberto Dipiazza sindaco di Trieste

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha pubblicato su Facebook una foto di Elly Schlein vestita da Befana, accompagnata dalla didascalia «Tanti auguri, Befana». La scelta ha suscitato reazioni e commenti, aprendo un dibattito sull’uso delle immagini pubbliche e sui messaggi politici. Questa vicenda evidenzia come le rappresentazioni simboliche possano influenzare il confronto pubblico e le dinamiche politiche odierne.

Elly Schlein vestita da Befana, con tanto di scopa di saggina e fazzoletto in testa. E' il post che il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza (Forza Italia), pubblica su Facebook con una didascalia che rende ancora più esplicito il messaggio: «Tanti auguri, Befana». La dura reazione dei vertici del Partito democratico Un post che scatena la reazione dei dem a difesa della segretaria: «E' davvero.

