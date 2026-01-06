Schifani allo Zen | incontra il parroco e rinnova gli impegni per la sicurezza

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha visitato la chiesa di San Filippo Neri nello Zen di Palermo, incontrando il parroco don Giovanni Giannalia. L’obiettivo dell’incontro è stato rafforzare gli impegni per la sicurezza e la solidarietà alla comunità locale, colpita da recenti episodi intimidatori. Un gesto di vicinanza e attenzione alle esigenze della zona, in un contesto di dialogo e collaborazione con le istituzioni ecclesiastiche.

Solidarietà alla comunità di San Filippo Neri. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si è recato ieri, 5 gennaio, alla chiesa di San Filippo Neri, nel quartiere Zen di Palermo, per manifestare vicinanza al parroco don Giovanni Giannalia e ai residenti dopo i recenti episodi intimidatori. « Serve una risposta chiara delle istituzioni », ha sottolineato il governatore, spiegando di essere presente non solo per esprimere solidarietà, ma anche per ascoltare il territorio e individuare soluzioni concrete. Sopralluogo e confronto con le forze dell'ordine. Durante la visita, Schifani ha ispezionato i locali colpiti nei giorni scorsi e si è confrontato con don Giannalia sulle principali criticità dell'area.

