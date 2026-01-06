Scendono in cortile e si trovano una svastica sull' auto | famiglia ebrea sotto shock

Una famiglia ebrea scopre una svastica disegnata sull’auto parcheggiata nel cortile condominiale, con un foglio infilato sotto il tergicristallo. Un episodio che ha colto di sorpresa e turbato i residenti, in assenza di comunicazioni precedenti o segni di protesta. Un gesto che solleva questioni sulla sicurezza e sul rispetto reciproco all’interno della comunità.

Un foglio infilato sotto il tergicristallo, come accade spesso nei cortili dei condomìni. Ma questa volta non c'erano proteste né avvisi di routine. Sul foglio, tracciata con un pennarello nero e custodita in una cartellina di plastica trasparente, c'era una svastica.È il messaggio (lasciato su.

