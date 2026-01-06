Scappò dal ristorante senza pagare Identificata
Una donna è stata identificata dopo aver lasciato un ristorante di Vigevano senza pagare, con un conto di circa 70 euro. Dopo aver consumato cibi e bevande, ha abbandonato il locale fingendo di dover rispondere a una telefonata, tentando di allontanarsi senza saldare il conto. L’episodio è stato prontamente segnalato e gestito dalle forze dell’ordine.
VIGEVANO (Pavia) Si è seduta al ristorante, ha consumato cibi e bevande per un 70 euro ma, quando è stato il momento di saldare il conto, è uscita con la scusa di una telefonata ed ha tentato di allontanarsi. Ma le è andata male. S.M., 39 anni, residente a Vigevano, è stata identificata e denunciata a piede libero per il reato di insolvenza fraudolenta. L’episodio è avvenuto lo scorso 18 dicembre quando la donna, che per come si è mossa e ha agito forse non tentava il giochetto per la prima volta, è entrata nel ristorante “L’Oca Ciuca” di via XX Settembre, a poche decine di metri da piazza Ducale: era l’ora si pranzo e ha ordinato diverse pietanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
