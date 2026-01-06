Sassuolo-Juventus tutto pronto a Reggio Emilia | campo ok e scelte definite

Reggio Emilia si prepara per la sfida tra Sassuolo e Juventus, con il campo in condizioni ottimali e le formazioni già definite. A poche ore dal calcio d’inizio, l’atmosfera è di attesa tranquilla, mentre le scelte tattiche e le eventuali novità emergono con chiarezza, contribuendo a definire un appuntamento importante nel campionato italiano.

Reggio Emilia accompagna l'attesa senza imprevisti. A poche ore dal calcio d'inizio, Sassuolo-Juventus prende forma tra segnali rassicuranti e scelte che iniziano a delinearsi con chiarezza. Il Mapei Stadium è pronto, il contesto pure: ora tocca al campo. Campo ok e clima favorevole. Il primo verdetto arriva dal meteo. Nessuna neve su Reggio Emilia, rischio precipitazioni scongiurato e terreno di gioco in condizioni ottimali. Un dettaglio tutt'altro che marginale, certificato anche dai contenuti diffusi sui social dalla Juventus, che ha mostrato campo e spogliatoi già allestiti. Tutto pronto, maglie sistemate, atmosfera da partita vera.

