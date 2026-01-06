Sassuolo-Juventus | streaming gratis e diretta live
Sassuolo-Juventus è un incontro importante che si svolge al Mapei Stadium, chiudendo il turno dell’Epifania. La partita ha un ruolo significativo nella classifica di Serie A, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire in diretta e gratuitamente l’evento. Di seguito, tutte le informazioni utili per lo streaming e la visione della partita.
Il turno dell’Epifania si chiude al Mapei Stadium con una partita che pesa parecchio sulla classifica. Juventus e Sassuolo si affrontano questa sera, 6 gennaio, alle 20:45, in un incrocio che vale punti pesanti e risposte attese. Una partita che dice molto a entrambe. Per la Juventus non è una gara qualsiasi. Dopo il pareggio interno contro il Lecce, i bianconeri di Luciano Spalletti hanno l’obbligo di dare continuità ai segnali positivi e restare agganciati alla zona Champions, in una corsa affollata che coinvolge anche Roma, Bologna e il sorprendente Como, alle spalle delle tre di testa. Il Sassuolo, guidato dall’ex Fabio Grosso, cerca invece una vittoria che manca da qualche settimana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
