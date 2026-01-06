Sassuolo-Juventus martedì 06 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Trasferta insidiosa per i bianconeri
Martedì 6 gennaio 2026 alle 20:45, il Sassuolo ospita la Juventus al Mapei Stadium nell’ultima giornata del girone d’andata. In questa occasione, si analizzeranno formazioni ufficiali, quote e pronostici, offrendo un approfondimento sulla trasferta dei bianconeri, considerata insidiosa. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che si prepara a chiudere il primo scorcio di stagione con attenzione e strategia.
Martedì sera al Mapei Stadium la Juventus è ospite del Sassuolo nell’ultimo turno del girone d’andata. I bianconeri non sono andati oltre il pari nel weekend contro il Lecce, anche per via del rigore sbagliato da David, ma hanno comunque agganciato la Roma al quarto posto. La Vecchia Signora cerca la terza vittoria di fila . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Sassuolo-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Juventus, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn ... tuttosport.com
Sassuolo-Juve, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. La scelta in attacco di Spalletti - La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più volte in Serie A. tuttosport.com
Sassuolo-Juve diretta: segui la sfida di Serie A LIVE - Spalletti torna al Mapei dopo l'ultima in azzurro con l'obiettivo di riscattare il pareggio con il Lecce, emiliani a caccia del sorpasso su Lazio e Atalanta ... corrieredellosport.it
Arrivate le ufficiali per il match delle 20.45 tra #Sassuolo e #Juventus! La scelte dei tecnici x.com
Juventini in viaggio, partiti da Frosinone, diretti a Reggio Emilia per Sassuolo - JUVE 6/01/2026 #appartenenza #JuventusFC #sassuolo #SerieA - facebook.com facebook
