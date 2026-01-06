Alle 20:45 al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Juventus, incontro valido per la giornata di campionato. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Francisco Conceição e Lloyd Kelly, le assenze ufficiali per i bianconeri. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e il match si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Tutto pronto al Mapei Stadium. Juventus in campo alle 20:45 contro il Sassuolo. Luciano Spalletti deve rinunciare a Francisco Conceição e Lloyd Kelly. SASSUOLO (4-3-3) Boris Muric; Sebastian Walukiewicz, Jens Idzes, Muharemovic, Josh Doig; Kristoffer Thorstvedt, Nemanja Matic (C), Kone; Iannoni, Andrea Pinamonti, Armand Laurienté. All. Fabio Grosso JUVENTUS (3-4-2-1) Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Teun Koopmeiners; Weston McKennie, Manuel Locatelli (C), Khéphren Thuram, Andrea Cambiaso; Fabio Miretti, Kenan Y?ld?z; Jonathan David. All. Luciano Spalletti

© Stilejuventus.com - Sassuolo-Juventus, formazioni ufficiali: Spalletti senza Conceição e Kelly

