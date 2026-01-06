Sassuolo-Juventus 0-3 dominio della Signora David protagonista

La Juventus ha ottenuto una vittoria netta sul campo del Sassuolo, con un punteggio di 3-0, nel match disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra bianconera ha mostrato solidità e controllo durante tutta la partita, centrando così il primo risultato positivo del nuovo anno. La prestazione di David si è distinta, contribuendo a consolidare il successo della Signora.

Reggio Emilia, 6 gennaio 2026 - E' grande Juventus al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I bianconeri mandano al tappeto il Sassuolo per 3-0, dominando la gara dall'inizio alla fine e trovando così il primo successo nel 2026. A sbloccare il punteggio nel primo tempo è l'autorete di Muharemovic su cross di Kalulu. Poi nella ripresa Madama dilaga con Miretti e David, quest'ultimo autore pure dell'assist per il precedente gol dell'ex Genoa. Ottima risposta quindi del canadese dopo il penalty fallito contro il Lecce. La Vecchia Signora replica così ai successi di Roma e Como, riprendendo al quarto posto i giallorossi a quota 36 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sassuolo-Juventus 0-3, dominio della Signora. David protagonista Leggi anche: Bodo/Glimt-Juventus 2-3, David regala la prima vittoria in Champions alla Signora Leggi anche: McKennie e David regalano alla Signora un'altra vittoria europea. La Juventus batte il Pafos 2-0 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A | I precedenti di Sassuolo-Juventus; Sassuolo-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Sassuolo-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A. Sassuolo-Juventus 0-3, gol e highlights: autogol di Muharemovic, poi Miretti e David - 0 vs Pisa) e non arriva a tre successi esterni consecutivi in campionato da gennaio 2024, mentre in un singolo torneo non ... sport.sky.it

Una grande Juventus al Mapei Stadium: Sassuolo battuto 3-0 in una sfida senza storia - Ritorno alla vittoria in Serie A per la Juventus, che si impone sul campo del Sassuolo nella partita valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025/2026. tuttomercatoweb.com

Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: Yildiz indemoniato ma sfortunato (6,5), Miretti onnipresente (7). David si riscatta (7) - Ad aprire le danze l'autogol di Muharemovic al 15', poi la squadra bianconera la chiude in 22' ... msn.com

Serie A, Sassuolo-Juventus 0-1 dopo i primi 45': bianconeri alla rincorsa dei giallorossi Lecce-Roma 0-2: capitolini temporaneamente in “zona Champions” Pisa-Como 0-3: lariani quinti ma con una partita in meno. Domani tocca Napoli-Verona e Parma-Inter. - facebook.com facebook

SERIE A I In campo Sassuolo-Juventus CRONACA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.