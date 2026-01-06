Sassuolo Juve | allerta meteo al Mapei Stadium? Tutte le ultimissime in vista della partita in programma questa sera

In vista della partita Sassuolo-Juve in programma questa sera al Mapei Stadium, si registra un’allerta meteo legata alle basse temperature e alle nevicate in Emilia Romagna. Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, l'incontro è confermato. Di seguito, tutte le ultime novità e aggiornamenti sulle eventuali misure adottate per garantire la sicurezza di tifosi e squadre.

Sassuolo Juve, la sfida dell’Epifania resta confermata nonostante l’allerta freddo e le precipitazioni nevose che hanno colpito l’Emilia Romagna. La Juve si prepara a scendere in campo per il posticipo delle ore 20:45 in un clima tipicamente invernale. Mentre diverse zone del Centro Italia e della dorsale appenninica sono state investite da forti nevicate, la situazione a Reggio Emilia appare sotto controllo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento non si registrano accumuli significativi nei pressi del Mapei Stadium, nonostante le immagini suggestive che arrivano dalle province limitrofe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sassuolo Juve: allerta meteo al Mapei Stadium? Tutte le ultimissime in vista della partita in programma questa sera Leggi anche: Sassuolo Juve, allerta meteo in Emilia Romagna: cosa filtra verso la partita del Mapei Stadium Leggi anche: Sassuolo Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Mapei Stadium, le ultime sulle scelte di Spalletti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie A: Juve-Lecce, Genoa-Pisa 1-1. Atalanta-Roma 1-0, Como ok. VIDEO; Sassuolo Juventus, allerta meteo per l'Epifania a Reggio Emilia. Gelo e possibili nevicate; Sassuolo-Juventus, allerta meteo in Emilia Romagna: la situazione in vista della partita; Sassuolo-Juventus a rischio rinvio? Il motivo e cosa filtra sulla possibile decisione. Sassuolo-Juventus: si gioca o no stasera? Neve, meteo e ultime news - Scopri le ultime su neve, meteo e condizioni del campo per la partita di stasera al Mapei Stadium ... tag24.it

Sassuolo-Juventus, c’è allerta meteo per l’Epifania a Reggio Emilia - Questa sera torna la ‘Serie A’ con il turno infrasettimanale, ed iniziano già i problemi ben prima del fischio d’inizio. msn.com

Sassuolo-Juventus: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Martedì 6 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Dove vedere Sassuolo-Juve in tv Dazn o Sky, orario - facebook.com facebook

Dove vedere #Sassuolo- #Juve in tv Dazn o Sky, orario x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.