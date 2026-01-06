Sassuolo-Juve 0-3 tris bianconero e Spalletti è quarto

La Juventus ottiene una vittoria convincente in trasferta contro il Sassuolo, con un risultato di 3-0. Questo successo permette ai bianconeri di raggiungere la Roma al quarto posto in classifica, con 36 punti. La prestazione della squadra evidenzia un equilibrio tra fase offensiva e difensiva, consolidando la posizione in zona Champions League.

(Adnkronos) – La Juventus cala il tris in casa del Sassuolo, vince 3-0 e riaggancia la Roma al quarto posto con 36 punti. I neroverdi di Grosso restano invece a 23 punti e nella prossima giornata dovranno affrontare proprio i giallorossi all'Olimpico, mentre la squadra di Spalletti se la vedrà con la Cremonese allo Stadium. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

