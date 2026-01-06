Segui la cronaca di Sassuolo-Juventus, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e risultati aggiornati in tempo reale, con particolare attenzione alla prestazione di David. Una giornata di calcio che mette in evidenza l’andamento della Juventus in questa stagione.

di Andrea Bargione Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-3: sintesi e moviola. 64? TRIS DELLA JUVENTUS! – 62? RADDOPPIA LA JUVE! – I bianconeri raddoppiano grazie ad una bella azione partita dai piedi di Di Gregorio: palla per McKennie che cerca David, poi Miretti che davanti a Muric non sbaglia. 59? ANCORA JUVENTUS! – Bianconeri sempre pericolosi in avanti: grande palla recuperata da Koopmeiners, poi palla per Yildiz che trova David, poi il tocco per Miretti che però spara alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Sassuolo Juve 0-3 LIVE: tris dei bianconeri con David!!

