Segui in tempo reale il match tra Sassuolo e Juventus, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si è conclusa con un risultato di 0-3, con l'uscita tra gli applausi di David, sostituito da Openda. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e tutte le cronache principali del confronto.

di Andrea Bargione Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-3: sintesi e moviola. 73? DOPPIO CAMBIO JUVE – Entrano Joao Mario e Openda, fuori McKennie e David. 70? ANCORA JUVENTUS! – I bianconeri spingono ancora e molto sulla destra: David si rende pericoloso e guadagna ancora un corner. 64? TRIS DELLA JUVENTUS! – David recupera un gran pallone, poi va in porta libero e dribbla Muric: il canadese a porta sguarnita non sbaglia! 62? RADDOPPIA LA JUVE! – I bianconeri raddoppiano grazie ad una bella azione partita dai piedi di Di Gregorio: palla per McKennie che cerca David, poi Miretti che davanti a Muric non sbaglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sassuolo Juve 0-3 LIVE: esce tra gli applausi David, al suo posto Openda

Leggi anche: Juve Cagliari 1-1 LIVE: infortunio per Vlahovic! Esce il serbo al suo posto David

Leggi anche: Vlahovic e il rebus per Fiorentina Juve: chi giocherà al suo posto tra David e Openda. Possibile novità anche sulla trequarti, le ultimissime di formazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie A | I precedenti di Sassuolo-Juventus; Sassuolo - Juventus in Diretta Streaming | IT; Serie A, oggi Sassuolo-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A.

Sassuolo-Juventus 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: raddoppio di Miretti - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it