Sassuolo Juve 0-3 LIVE | esce tra gli applausi David al suo posto Openda
Segui in tempo reale il match tra Sassuolo e Juventus, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si è conclusa con un risultato di 0-3, con l'uscita tra gli applausi di David, sostituito da Openda. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e tutte le cronache principali del confronto.
di Andrea Bargione Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-3: sintesi e moviola. 73? DOPPIO CAMBIO JUVE – Entrano Joao Mario e Openda, fuori McKennie e David. 70? ANCORA JUVENTUS! – I bianconeri spingono ancora e molto sulla destra: David si rende pericoloso e guadagna ancora un corner. 64? TRIS DELLA JUVENTUS! – David recupera un gran pallone, poi va in porta libero e dribbla Muric: il canadese a porta sguarnita non sbaglia! 62? RADDOPPIA LA JUVE! – I bianconeri raddoppiano grazie ad una bella azione partita dai piedi di Di Gregorio: palla per McKennie che cerca David, poi Miretti che davanti a Muric non sbaglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
