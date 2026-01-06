Segui la ripresa di Sassuolo-Juve al Mapei Stadium, valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. In questa sessione aggiorneremo in tempo reale i principali sviluppi dell'incontro, con sintesi, moviola, tabellino e risultato finale. Restate con noi per un’analisi accurata di un match decisivo per la classifica.

di Andrea Bargione Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-1: sintesi e moviola. Inizia il secondo tempo Fine primo tempo 41? ANCORA YILDIZ PERICOLOSO! – Altro pericolosissimo tiro di Yildiz! Respinge ancora Muric, che tiene in vita letteralmente il Sasuolo. 38? CAMBIO SASSUOLO – Esce Thorstvedt, entra Fadera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sassuolo Juve 0-1 LIVE: inizia la ripresa al Mapei!

