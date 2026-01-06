Sassuolo Juve 0-1 LIVE | gran recupero palla di David poi tiro di Yildiz! Respinge ancora Muric

Segui la diretta di Sassuolo-Juve, valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. La partita è iniziata con un intervento decisivo di David e un tentativo di Yildiz, con Muric pronto a respingere. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sul risultato in tempo reale.

di Andrea Bargione Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-1: sintesi e moviola. 31? ANCORA JUVENTUS! – Gran recupero palla di David al limite dell'area neroverde, poi tiro centrale di Yildiz verso la porta! Respinge ancora Muric 29? TIRO JUVENTUS! – Altra buona occasione per la Juventus: Kalulu cerca McKennie, poi cross in area per Yildiz, palla leggera che finisce tra le braccia di Muric.

