Sassuolo Juve 0-0 LIVE | ancora Yildiz pericoloso palla fuori misura

Segui in tempo reale la partita tra Sassuolo e Juventus, valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. La cronaca offre aggiornamenti su azioni, risultati e decisioni arbitrali, con particolare attenzione alle occasioni più significative come quella di Yildiz. Un confronto equilibrato che mantiene vivo l’interesse fino all’ultimo minuto, senza enfasi o sensazionalismi.

di Andrea Bargione Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-0: sintesi e moviola. 12? OCCASIONE JUVE – Veloce scambio tra Thuram e David, poi il centrocampista francese va al tiro in porta. Blocca Muric. 11? TIRO SASSUOLO – I neroverdi ci provano senza paura e vanno di nuovo al tiro in porta: Iannoni calcia da fuori area, palla fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Sassuolo-Juventus 0-0, inizio primo tempo al Mapei Stadium - Primo squillo del Sassuolo con Laurentie che spinge in area di rigore e conquista il primo calcio d'angolo del match. tuttojuve.com