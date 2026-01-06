Sarnico celebra la Festa del patrono

Il 15 gennaio, Sarnico si prepara a celebrare la Festa del Patrono, San Mauro, con una giornata dedicata a momenti di fede, cultura e riconoscimenti. L’evento coinvolge l’intera comunità, offrendo un’occasione per condividere tradizioni e valori che distinguono il paese. Una ricorrenza importante per rafforzare il senso di appartenenza e rispetto reciproco tra i cittadini.

Giovedì 15 gennaio la comunità di Sarnico festeggerà il patrono San Mauro con una giornata ricca di momenti di fede, cultura e riconoscimenti, coinvolgendo l’intero paese. Una giornata che unisce fede, cultura e riconoscenza, celebrando la storia e i valori della comunità sarnicese. Le celebrazioni inizieranno alle 10.30 con la messa solenne alla Chiesa parrocchiale, presieduta da monsignor Davide Pelucchi, Vicario generale della Diocesi, e concelebrata da sacerdoti che hanno prestato servizio a Sarnico e dai sacerdoti della Fraternità del Lago. Nel pomeriggio, alle 16, l’Auditorium Comunale (via Roma 54) ospiterà uno spettacolo di burattini della tradizione bergamasca, dedicato a bambini e famiglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

