Sarmato inaugura il nuovo polo dell’infanzia

Il Comune di Sarmato annuncia l’apertura del nuovo polo dell’infanzia, situato in via Moia, con un evento previsto per mercoledì 7 gennaio alle ore 11. La struttura mira a offrire servizi educativi e di supporto alle famiglie del territorio, contribuendo allo sviluppo delle prime età in un ambiente adeguato e sicuro. L’inaugurazione rappresenta un passo importante per il servizio pubblico locale dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

Il Comune di mercoledì 7 gennaio alle ore 11, in via Moia. La nuova struttura accoglierà bambine e bambini da 0 a 6 anni, offrendo spazi moderni e progettati per sostenere al meglio il loro percorso educativo e di crescita. L'intervento rappresenta un.

