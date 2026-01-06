Sara Simeoni ospite a Casa Verona | la leggenda del salto in alto racconta la sua vita

Venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 18, la Palazzina 20 dell’Arsenale di Verona ospiterà Sara Simeoni, campionessa olimpica e figura di rilievo nel salto in alto. L’evento, inserito nella rassegna Casa Verona, offrirà l’opportunità di conoscere da vicino la carriera e le esperienze di questa atleta, simbolo di eccellenza sportiva e impegno. Un’occasione per apprezzare la storia di una delle più grandi sportive italiane.

Verona è pronta ad accogliere un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e della cultura: venerdì 9 gennaio 2026, alle 18, la Palazzina 20 dell'Arsenale ospiterà Sara Simeoni, la campionessa olimpica che ha fatto la storia del salto in alto. L'evento, dal titolo "2.01 Metri di Libertà.

