Sanità disagi a Capodanno | Difficoltà di organico ma garantita l’assistenza

Durante il Capodanno, sono emerse criticità nelle postazioni di Continuità Assistenziale in Umbria, a causa di carenze di personale. L’Azienda Usl Umbria 1 ha confermato che, nonostante le difficoltà, l’assistenza ai cittadini è stata comunque assicurata grazie a un sistema di integrazione tra i servizi. Questa soluzione ha permesso di garantire la copertura necessaria, mantenendo la qualità dell’assistenza in un periodo di particolare afflusso.

Dopo le segnalazioni riguardanti la mancata copertura delle postazioni di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) nella notte di San Silvestro sulla questione è intervenuta ufficialmente l' Azienda Usl Umbria 1, precisando che, nonostante le oggettive difficoltà di organico, l'assistenza ai cittadini è stata comunque garantita attraverso un sistema di integrazione tra servizi. Secondo la nota aziendale, le chiamate dirette alla Guardia Medica sono state dirottate verso il Punto di Primo Intervento di Città della Pieve, dove un medico e un infermiere hanno effettuato il triage telefonico e le valutazioni cliniche necessarie.

