San Severo piange Cecchino Damone se ne va un pezzo di storia della politica locale

San Severo piange la scomparsa di Cecchino Damone, figura significativa della politica locale e regionale. All’età di 87 anni, si è spento nella notte Francesco Damone, ex consigliere regionale della Puglia e riferimento per la comunità di San Severo e della provincia di Foggia. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla storia politica del territorio.

Si è spento nella notte, all'età di 87 anni, Francesco Damone, detto Cecchino, ex consigliere regionale della Puglia e figura autorevole del panorama politico a San Severo e in provincia di Foggia.È stato consigliere regionale dal 2005 al 2015, eletto con 'La Puglia Prima di Tutto', di cui è.

