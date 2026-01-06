A San Severo si è spento Francesco Damone, figura di rilievo nella politica locale e regionale. La notizia ha suscitato cordoglio tra le istituzioni, tra cui il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’ex presidente Alberto Piemontese, che hanno ricordato Damone come un punto di riferimento per la comunità e per il suo impegno nel territorio.

Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Cecchino Damone, già dirigente e consigliere della Regione Puglia e punto di riferimento per il suo territorio e la sua comunità. “Cecchino Damone ha lasciato questa terra per continuare a fare tutto il possibile per la sua famiglia, per la Puglia e per l’Umanità intera. Grazie a lui e ai suoi cari per i doni che abbiamo ricevuto e per quanto riceveremo ancora” sono le parole del presidente Emiliano. —– “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Cecchino Damone, protagonista di oltre mezzo secolo di vita pubblica in Puglia e in Capitanata. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - San Severo: morto Francesco Damone, protagonista della politica locale e regionale Cordoglio di Emiliano e Piemontese

