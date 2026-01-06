San Gaspare del Bufalo, celebrato il 6 gennaio, è una figura significativa nella storia della Chiesa cattolica. La sua vita è stata dedicata alla missione e al servizio dei più bisognosi. La ricorrenza di questa data permette di ricordare il suo impegno e la sua spiritualità, che continuano a essere fonte di ispirazione per molti credenti in tutto il mondo.

San Gaspare del Bufalo: Una Vita Dedicata alla Missione. San Gaspare del Bufalo è una figura di grande importanza nella tradizione cattolica, celebrato il 6 gennaio. Nato a Roma il 6 gennaio 1786, è conosciuto per il suo impegno missionario e la fondazione della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. La sua vita è stata dedicata alla predicazione e alla cura dei poveri e dei bisognosi, caratteristiche che lo hanno reso un modello di santità. La Canonizzazione di San Gaspare. San Gaspare è stato canonizzato il 12 giugno 1954 da Papa Pio XII. La sua canonizzazione è avvenuta grazie alla sua straordinaria devozione e ai miracoli a lui attribuiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Gaspare del Bufalo: Il Santo del 6 Gennaio Celebrato in Tutto il Mondo

Leggi anche: San Giovanni Nepomuceno: il Santo del 5 gennaio celebrato in tutto il mondo

Leggi anche: San Eligio: Il Santo del 1° Dicembre Celebrato in Tutto il Mondo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Oggi si celebra il beato Giovanni Maria Boccardo; Santi Innocenti Martiri, 28 dicembre 2025/ Oggi si ricorda il sacrificio dei più piccoli raccontato da Matteo.

San Gaspare del Bufalo: Il Santo del 6 Gennaio Celebrato in Tutto il Mondo - Scopri chi è San Gaspare del Bufalo, perché è diventato santo, le curiosità su di lui e chi lo festeggia nel mondo. quotidiano.net