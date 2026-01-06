San Gaspare del Bufalo | Il Santo del 6 Gennaio Celebrato in Tutto il Mondo
San Gaspare del Bufalo, celebrato il 6 gennaio, è una figura significativa nella storia della Chiesa cattolica. La sua vita è stata dedicata alla missione e al servizio dei più bisognosi. La ricorrenza di questa data permette di ricordare il suo impegno e la sua spiritualità, che continuano a essere fonte di ispirazione per molti credenti in tutto il mondo.
San Gaspare del Bufalo: Una Vita Dedicata alla Missione. San Gaspare del Bufalo è una figura di grande importanza nella tradizione cattolica, celebrato il 6 gennaio. Nato a Roma il 6 gennaio 1786, è conosciuto per il suo impegno missionario e la fondazione della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. La sua vita è stata dedicata alla predicazione e alla cura dei poveri e dei bisognosi, caratteristiche che lo hanno reso un modello di santità. La Canonizzazione di San Gaspare. San Gaspare è stato canonizzato il 12 giugno 1954 da Papa Pio XII. La sua canonizzazione è avvenuta grazie alla sua straordinaria devozione e ai miracoli a lui attribuiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Oggi si celebra il beato Giovanni Maria Boccardo; Santi Innocenti Martiri, 28 dicembre 2025/ Oggi si ricorda il sacrificio dei più piccoli raccontato da Matteo.
San Gaspare del Bufalo: Il Santo del 6 Gennaio Celebrato in Tutto il Mondo - Scopri chi è San Gaspare del Bufalo, perché è diventato santo, le curiosità su di lui e chi lo festeggia nel mondo. quotidiano.net
Gaspare del Bufalo - Il santo nacque a Roma il 6 gennaio 1786 da Antonio Del Bufalo, cuoco del principe Paluzzo Alfieri, e da Annunziata Quartieroni. famigliacristiana.it
Santi: oggi memoria liturgica di san Gaspare del Bufalo. A Santa Maria in Trivio a Roma Messa presieduta dal card. Baldassare Reina - Oggi, 21 ottobre, presso la rettoria di Santa Maria in Trivio, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, dove sono custodite le spoglie di san Gaspare del Bufalo e del beato Giovanni Merlini, il cardinale ... agensir.it
1825: UN ANNO ORDINARIO, UNA FEDELTÀ STRAORDINARIA Cari amici, mentre questo Anno Santo va verso la sua conclusione, ho trascorso del tempo a rileggere le lettere che San Gaspare del Bufalo scriveva duecento anni fa. Guardare all’anno 1825 - facebook.com facebook
