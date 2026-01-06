san casciano il paese ricoperto dalla neve mezzi spargisale in azione

A San Casciano Val di Pesa, nella provincia di Firenze, le prime nevicate sono iniziate poco dopo le 9 del 6 gennaio 2026. La neve ha ricoperto il paese, mentre i mezzi spargisale sono stati messi in funzione per garantire la sicurezza sulle strade. La situazione si presenta sotto controllo, con interventi mirati per fronteggiare le condizioni climatiche in atto.

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 6 gennaio 2026 – Come da previsioni i primi fiocchi di neve hanno iniziato ad attaccare pico dopo le 9 del 6 gennaio 2026. Con il terreno asciutto ben presto non solo la campagna ma anche le strade si sono coperte di una coltre bianca, tanto da fare uscire i primi mezzi della Protezione Civile de "La Racchetta" di San Casciano. L’Epifania porta pioggia, freddo e. neve. Emessa allerta gialla a macchia di leopardo Il consiglio è di evitare di mettersi in auto senza i pneumatici da neve e con catene a bordo (obbligatorie comunque). Dalla prima mattinata, 6 gennaio, i mezzi de "La Racchetta" hanno iniziato il monitoraggio della situazione non solo in paese ma anche nelle varie frazioni, in particolare nella zona sopra Mercatale Val di Pesa in località Valigondoli, uno dei punti più alti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

