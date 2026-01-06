Samsung partecipa a Lucca Comics & Games 2025, allestendo un padiglione nel suggestivo contesto di Piazza dell’Anfiteatro. L’evento presenta le ultime novità in ambito tecnologico, tra schermi tridimensionali e dispositivi foldable innovativi. Più che una semplice esposizione, il padiglione si configura come un centro di approfondimento e confronto sulle tendenze più recenti nel settore dell’elettronica di consumo.

Nel suggestivo scenario di Piazza dell’Anfiteatro, Samsung allestisce a Lucca Comics & Games 2025 un padiglione ad alta densità tecnologica, più hub dell’innovazione che semplice vetrina. Uno spazio monografico dedicato al gaming e all’intrattenimento digitale, dove smartphone, monitor, TV e soluzioni di storage lavorano in sinergia per raccontare un’unica visione: il futuro del gioco è multi-dispositivo, fluido e profondamente immersivo. Dalla nuova linea di schermi Odyssey all’inedito Odyssey 3D, dai Galaxy Z Fold7 agli SSD 990 PRO9100 PRO, la presenza del brand non si limita all’esposizione: propone un percorso esperienziale che mette in scena un ecosistema interconnesso. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Samsung a Lucca Comics & Games 2025: tra schermi tridimensionali e foldable sorprendenti

Dall’OLED senza riflessi al 3D senza occhiali: tutte le novità Samsung al CES 2026.

Al Lucca Comics & Games 2025 Samsung trasforma il gioco in un’esperienza immersiva e condivisa - Lucca, che dal 30 ottobre al 2 novembre è stata il cuore pulsante del fumetto e del gaming, quest'anno ha ospitato e arricchito il suo programma con la presenza innovativa di Samsung Electronics ... gqitalia.it

Samsung a Lucca Comics, anteprima 2XKO e futuro del gaming multi-device - SSamsung Electronics Italia presente a Lucca Comics & Games 2025, la principale manifestazione europea dedicata a fumetti, animazione e videogiochi, in programma dal 29 ... notizie.tiscali.it

2XKO, il nuovo picchiaduro di Riot Games protagonista a Lucca - play disponibile in accesso anticipato su pc e ancora atteso su console, è uno dei videogame più attesi del 2025. wired.it

