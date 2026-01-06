salto con gli sci nika prevc beffa eder anche in gara 2 a villach e va in fuga nella generale

Nika Prevc conquista un’altra vittoria a Villach, completando una doppietta in meno di 24 ore nella gara di salto con gli sci femminile della Coppa del Mondo 2025-2026. La slovena si impone anche in gara-2 sul trampolino di Villach, rafforzando la sua posizione in classifica generale e continuando a mostrare una costante competitività nella stagione.

Nika Prevc non domina ma vince ancora, completando una magnifica doppietta nel giro di 24 ore sul trampolino piccolo di Villach in occasione dell’ottava tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di salto con gli sci. La formidabile slovena ottiene così il 29° successo individuale della carriera nel circuito maggiore, di cui ben sette nelle tredici gare disputate sin qui in stagione. A differenza di tante altre, questa è stata una vittoria sofferta e decisa a conti fatti da minimi dettagli dopo un duello particolarmente ravvicinato con Lisa Eder. Ieri erano stati 2.7 punti a dividere le due rivali, mentre oggi Prevc ha avuto la meglio per soli 6 decimi di punto costruendo un piccolo margine nella prima serie (1. 🔗 Leggi su Oasport.it

