Salerno mobilitazione per un airone ferito in via Premuda

A Salerno, nel quartiere di Mariconda, si è attivata una mobilitazione per un airone ferito avvistato in via Premuda. Dopo aver ricevuto segnalazioni sui social e tra i residenti, la comunità si sta organizzando per individuare e aiutare l’uccello con una zampa ferita. La vicenda evidenzia l’attenzione dei cittadini verso la tutela della fauna locale e la sensibilità verso il rispetto dell’ambiente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si cerca l’ airone ferito nel quartiere di Mariconda. Dopo la segnalazione anche attraverso la pagina social del quartiere situato nella zona orientale di Salerno, “ Io sono di Mariconda ” della presenza dell’uccello con una zampa ferita, in via Premuda tre, i cittadini si sono messi in to per trovare chi potesse curarlo. Ma i residenti non han o ricevuto risposta né dall’ufficio veterinario dell’asl, né dalla lipu. Soltanto ieri pomeriggio, è stato il gruppo dei volontari verdi a dare una prima risposta. I volontari però ieri giunti sul posto non hanno trovato più l’uccello ed ora in tanti si domandano che fine abbia fatto l’airone per il quale si era sollevata un’onda di solidarietà alla ricerca di cure per poter alleviare l’evidente ferita alla zampa che lo costringeva a zoppicare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, mobilitazione per un airone ferito in via Premuda Leggi anche: Airone ferito scompare a Mariconda: scatta l'appello dei volontari Leggi anche: Appalto Asl Salerno, rischio tagli: lunedì mattina scatta la mobilitazione dei lavoratori La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Airone ferito scompare a Mariconda: scatta l'appello dei volontari - L'animale, segnalato in difficoltà dai residenti, non è stato trovato durante il sopralluogo. salernotoday.it

