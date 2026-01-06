Un incendio nel comune di Salento, nel Cilento, ha interessato una abitazione di via Coste, a seguito dell’esplosione di una bombola di GPL e del coinvolgimento di una stufa a pellet. Fortunatamente, gli abitanti sono stati messi in salvo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, limitando i danni alla struttura.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio abitazione nel Cilento, nel comune di Salento, in via Coste. Le richieste sono pervenute ai Vigili del Fuoco a seguito, in base alle richieste, dell’esplosione di una bombola di gpl e successivo coinvolgimento di una stufa a pellet. La cucina dell’abitazione, posta al secondo piano, è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto la squadra dei caschi rossi di Vallo della Lucania. Confermata l’assenza di feriti. Gli occupanti sono riusciti ad uscire immediatamente. È il secondo incendio che riguarda un’abitazione a poche ore di distanza in provincia di Salerno che ha visto impegnato i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salento, stufa in fiamme, cucina distrutta: abitanti in salvo

Leggi anche: Incendio in appartamento: fiamme nella cucina, tratti in salvo due anziani coniugi

Leggi anche: Stufa a fuoco dentro casa. Paura per un anziano: salvo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Salento, notte di incendi: sette auto in fiamme. Si segue la pista del dolo - Il primo episodio si è verificato a Nardò, sulla Strada Statale 359, ... quotidianodipuglia.it

Salento in fiamme, strage di animali nel Capo di Leuca: oltre 80 bovini morti carbonizzati VIDEO - È stata un’altra domenica infernale quella vissuta nel Salento, travolto da oltre cinquanta incendi che hanno tenuto in scacco vigili del fuoco, protezione civile e Arif per tutta la giornata. lagazzettadelmezzogiorno.it

Salento, notte di fuoco: in fiamme sei auto. Ecco dove - Una serie di incendi ha colpito il Salento nella notte appena trascorsa, provocando la distruzione di sei automobili in circostanze ritenute sospette e potenzialmente dolose. quotidianodipuglia.it

Stufa a gas SDS a soli 68€! Calore immediato, design compatto, termostato regolabile.facile da usare e trasportare. Offerta limitata: affrettati a prenotarla! - facebook.com facebook