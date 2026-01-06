Salemme napoletano di provincia in prima serata sbanca l' Auditel
Vincenzo Salemme, definito “napoletano di provincia”, conquista la prima serata con il suo nuovo programma, registrando ottimi ascolti. La sua presenza stabile in televisione continua a rafforzare il rapporto di fiducia con il pubblico, confermando l’apprezzamento per il suo stile sobrio e autentico. La serata si conferma un successo, sottolineando l’importanza di contenuti di qualità nel panorama televisivo italiano.
“Ogni promessa è debito” vince la serata televisiva e conferma il rapporto solido tra Vincenzo Salemme e il pubblico. La commedia, trasmessa in diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai di Fuorigrotta, ha raccolto 2 milioni e 850mila spettatori, pari al 17,5% di share, risultando il programma più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
