sala e fontana camerieri vip alla tavola dei clochard

Oggi a Milano si svolge la tradizionale “Befana del Clochard”, un evento organizzato dai City Angels che vede 200 senzatetto pranzare presso l’hotel Principe di Savoia. Un’occasione di solidarietà e condivisone, in un contesto di grande rilievo simbolico per l’inizio dell’anno. La giornata si svolge nel rispetto della sobrietà, offrendo a chi vive in condizioni di difficoltà un momento di dignità e attenzione.

L’appuntamento è fissato per mezzogiorno di oggi, giorno dell’Epifania. Milano si prepara a vivere, ancora una volta, una dei suoi appuntamenti più simbolici di inizio anno: il salone dell’hotel Principe di Savoia, in piazza Repubblica, è pronto per ospitare la tradizionale “Befana del Clochard”, l’iniziativa promossa dai City Angels che porterà duecento senzatetto a pranzare in un celebre albergo. Per una volta, i ruoli si invertiranno. A servire a tavola non saranno camerieri professionisti, bensì volti noti dello spettacolo, della cultura e della politica, tutti rigorosamente con la pettorina rossa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La Befana dei Clochard 2026, coi City Angels di Mario Furlan.

