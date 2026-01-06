Sagrato e punti di ricarica | la frazione cambia volto

Il sagrato e i punti di ricarica della frazione Corte Sant’Andrea di Senna Lodigiana stanno per essere rinnovati. Questi interventi mirano a migliorare gli spazi di accoglienza e le infrastrutture, contribuendo a valorizzare il territorio e facilitare il passaggio dei pellegrini lungo la via Francigena. Un intervento che guarda alla tradizione e alle esigenze contemporanee, per un miglioramento sostenibile e funzionale della comunità.

La frazione Corte Sant’Andrea di Senna Lodigiana, “porto“ d’approdo dei pellegrini che percorrono la 39esima tappa della via Francigena, cambierà volto. Il Comune di Senna ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione degli spazi pubblici intorno alla Chiesa di Sant’Andrea: un intervento da 126mila euro che trasformerà una distesa indefinita di asfalto, spesso usata come parcheggio senza regole, in un moderno centro di interscambio modale. Accanto a edifici agricoli di pregio storico, convivono oggi strutture in abbandono, come il vecchio silos e la ciclostazione del circuito “VenTo“, ormai priva di mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sagrato e punti di ricarica: la frazione cambia volto Leggi anche: Mobilità elettrica in Italia: Enel costruisce una rete capillare con 24.000 punti di ricarica Leggi anche: Lo smartphone che cambia look (e dura due giorni senza ricarica) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sagrato e punti di ricarica: la frazione cambia volto. Sagrato e punti di ricarica: la frazione cambia volto - La frazione Corte Sant’Andrea di Senna Lodigiana, “porto“ d’approdo dei pellegrini che percorrono la 39esima tappa della via Francigena, cambierà volto. ilgiorno.it

Punti ricarica veicoli elettrici con Abb E-Mobility e Edison - Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna aziende, pubblica amministrazione e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, ha installato presso il centro ... ansa.it

In Italia 64.400 punti di ricarica per e-car, bene in Europa - La rete italiana delle colonnine per le auto elettriche continua a crescere, con i punti di ricarica a uso pubblico installati a quota 64. ansa.it

Spari sul sagrato, il presule: "Gesto esecrabile che ferisce la comunità ma non deve compromettere l'impegno per le periferie" - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.