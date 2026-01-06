Sadie Sink | Il mio primo bacio è stato sul set di Stanger Things ed è stato molto imbarazzante

Sadie Sink, nota per il suo ruolo di Max in Stranger Things, ha condiviso dettagli sul suo primo bacio, avvenuto sul set della serie. L’attrice ha descritto l’esperienza come imbarazzante, precisando che è stata con il co-protagonista Caleb McLaughlin. Un ricordo che, seppur semplice, rimane significativo nella sua carriera e nella sua crescita personale.

Spider-Man: Brand New Day, primo sguardo al personaggio di Sadie Sink nel trailer leaked - Marvel si sarebbe messa in moto per cancellare la versione leaked del trailer che circola on line e che mostra il personaggio di Sadie Sink in azione e il ritorno di Punisher. movieplayer.it

Sadie Sink afferma che il casting in Spider-Man: Brand New Day è “la chiusura di un cerchio” - Man: Brand New Day è un “momento che chiude un cerchio” nella sua carriera. cinefilos.it

