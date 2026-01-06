Sadie Sink | Il mio primo bacio è stato sul set di Stanger Things ed è stato molto imbarazzante
Sadie Sink, nota per il suo ruolo di Max in Stranger Things, ha condiviso dettagli sul suo primo bacio, avvenuto sul set della serie. L’attrice ha descritto l’esperienza come imbarazzante, precisando che è stata con il co-protagonista Caleb McLaughlin. Un ricordo che, seppur semplice, rimane significativo nella sua carriera e nella sua crescita personale.
L'attrice che interpreta Max è tornata a parlare della sua prima esperienza romantica, condivisa con il co-protagonista Caleb McLaughlin, sul set della serie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sadie Sink: «Il mio primo bacio è stato sul set di Stanger Things ed è stato molto imbarazzante».
