Nelle prime ore di sabato, un incendio ha danneggiato il ponte di cavi elettrici sul Teltowkanal a Lichterfelde, Berlino. Questa azione si inserisce nel contesto di sabotaggi e blackout attribuiti agli

Prime ore di sabato mattina: un rogo distrugge il ponte di cavi elettrici sopra il canale artificiale Teltowkanal a Lichterfelde, Berlino sud-ovest. I cavi sono il collegamento a una cruciale centrale termoelettrica a gas. 45 mila abitazioni private e oltre 2 mila aziende e negozi dell'area restano senza elettricità, luce e riscaldamento. Poche ore dopo il rogo, emerge una lunga rivendicazione del sabotaggio da parte del Vulkangruppe, gruppo Vulcano, sigla dell' estrema sinistra eco-insurrezionalista, nota ormai da 14 anni. Colta di sorpresa, anche dopo più di 72 ore la capitale tedesca sta mostrando scarsa resilienza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sabotaggi e blackout a Berlino. Chi sono gli "eco-anarchici" del Vulkangruppe

Leggi anche: "Soggetti socialmente pericolosi": chi sono gli anarchici insurrezionalisti arrestati a Catania

Leggi anche: Chi sono gli anarchici italiani della Fai/Fri designati come terroristi dagli Stati Uniti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incendio causa un grosso blackout a Berlino; Blackout a Berlino, decine di migliaia senza luce: si indaga per incendio doloso; Cosa succede alla rete elettrica in Germania?; Blackout elettrico a Berlino: il Vulkangruppe rivendica il sabotaggio.

Sabotaggi e blackout a Berlino. Chi sono gli "eco-anarchici" del Vulkangruppe - Prime ore di sabato mattina: un rogo distrugge il ponte di cavi elettrici sopra il canale artificiale Teltowkanal a Lichterfelde, Berlino sud- ilfoglio.it

Berlino, blackout elettrico: dopo tre giorni ancora 25mila famiglie senza luce - Un gruppo di estrema sinistra ha rivendicato il sabotaggio che ha lasciato al buio migliaia di berlinesi. ilfattoquotidiano.it