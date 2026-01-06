Sabotaggi e blackout a Berlino Chi sono gli eco-anarchici del Vulkangruppe
Nelle prime ore di sabato, un incendio ha danneggiato il ponte di cavi elettrici sul Teltowkanal a Lichterfelde, Berlino. Questa azione si inserisce nel contesto di sabotaggi e blackout attribuiti agli
Prime ore di sabato mattina: un rogo distrugge il ponte di cavi elettrici sopra il canale artificiale Teltowkanal a Lichterfelde, Berlino sud-ovest. I cavi sono il collegamento a una cruciale centrale termoelettrica a gas. 45 mila abitazioni private e oltre 2 mila aziende e negozi dell'area restano senza elettricità, luce e riscaldamento. Poche ore dopo il rogo, emerge una lunga rivendicazione del sabotaggio da parte del Vulkangruppe, gruppo Vulcano, sigla dell' estrema sinistra eco-insurrezionalista, nota ormai da 14 anni. Colta di sorpresa, anche dopo più di 72 ore la capitale tedesca sta mostrando scarsa resilienza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
