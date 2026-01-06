Ruggi recupero somme sugli stipendi | Nursind diffida l' azienda

Da salernotoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piano per il recupero di somme ritenute eccedenti, da spalmare sulle annualità future, ha innescato un duro scontro sindacale all'interno dell'Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". La decisione, adottata dai vertici di via San Leonardo alla fine di dicembre. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Salerno, bufera al “Ruggi”: il sindacato infermieri diffida l’azienda ospedaliera

Leggi anche: Bipres e stipendi non pagati, l'azienda non scioglie i nodi. "Così non va, la crisi pesa solo sugli operai"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

ruggi recupero somme stipendiSanità, bufera al Ruggi di Salerno: “Recupero somme senza confronto”, la denuncia del Nursind - Al centro della vicenda c’è una decisione adottata a fine dicembre che prevede il recupero di somme ritenute eccedenti, spalmate addirittura su più anni futuri ... infocilento.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.