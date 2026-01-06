Ruggi recupero somme sugli stipendi | Nursind diffida l' azienda
Un piano per il recupero di somme ritenute eccedenti, da spalmare sulle annualità future, ha innescato un duro scontro sindacale all'interno dell'Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". La decisione, adottata dai vertici di via San Leonardo alla fine di dicembre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
