Rotonda di Torrimpietra e verde pubblico Irienti Azione | Fiumicino non può essere abbandonata

Rotonda di Torrimpietra e verde pubblico Irienti Azione

La rotatoria di Torrimpietra e le aree verdi pubbliche di Irienti rappresentano elementi fondamentali per il decoro e la funzionalità di Fiumicino. Tuttavia, negli ultimi anni si è constatata una mancanza di un progetto strategico che integri interventi e migliorie. È importante sottolineare come il territorio di Fiumicino non possa essere trascurato, richiedendo attenzione e pianificazione per garantire un futuro sostenibile e vivibile.

Fiumicino, 6 gennaio 2026 – "Negli ultimi tre anni di amministrazione Baccini abbiamo assistito al completamento di opere impostate da precedenti governi e a interventi sparsi, utili ma privi di una visione complessiva. È amministrazione ordinaria, certo, ma ciò che continua a mancare è una direzione chiara, un progetto politico capace di guardare davvero al futuro della città e non solo al presente ", è quanto si legge in un comunicato di Gianmarco Irienti, segretario locale di Azione. "Vorrei concentrarmi su ciò che tocca ogni giorno la vita delle persone. La rotonda di Torrimpietra, ad esempio, un intervento che potrebbe ridurre incidenti troppo frequenti e spesso gravi, non è mai stata avviata, così come non sono state prese in considerazione soluzioni alternative.

