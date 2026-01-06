Rosenior passa dallo Strasburgo al Chelsea ma in Francia è polemica per le multiproprietà e la sudditanza francese

Liam Rosenior è stato nominato nuovo allenatore del Chelsea, sostituendo Maresca, dimissionario dopo un pareggio e alcune critiche. La sua transizione dallo Strasburgo al club londinese ha suscitato discussioni in Francia, dove si evidenziano le questioni legate alle multiproprietà e alle influenze straniere nel calcio. Questo cambiamento rappresenta un passaggio importante nella carriera di Rosenior e nel panorama del calcio europeo.

Liam Rosenior ora è ufficialmente il nuovo tecnico del Chelsea. Sostituisce il dimissionario Maresca, che ha deciso di farsi da parte dopo un pareggio e delle critiche (e forse altre situazioni che conosciamo poco). Non che il trasferimento di Rosenior dallo Strasburgo al Chelsea sia avvenuto senza polemiche, anzi. Lo Strasburgo è un club satellite del Chelsea, ha la stessa proprietà (come Napoli e Bari). Come spiega Le Parisien, il caso riaccende il dibattito sulla multiproprietà nel calcio europeo (i due club sono della stessa proprietà, BlueCo) mettendo in discussione equità sportiva e autonomia dei club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rosenior passa dallo Strasburgo al Chelsea ma in Francia è polemica per le multiproprietà (e la sudditanza francese) Leggi anche: Nuovo allenatore Chelsea, è Rosenior l’erede di Maresca! Il tecnico arriva dalla succursale e genera polemiche in Francia: il motivo Leggi anche: Rosenior nuovo allenatore del Chelsea, contratto fino al 2032 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Chelsea sceglie l'allenatore dalla succursale: da Strasburgo ecco Rosenior. Ma la Francia non ci sta; Il Chelsea trova il sostituto di Maresca, ma i tifosi dello Strasburgo sono infuriati; Liam Rosenior lascia lo Strasburgo e diventerà l’allenatore del Chelsea da lunedì; Liam Rosenior, che è praticamente il nuovo allenatore del Chelsea, è un personaggio davvero unico. Chelsea, dopo l'esonero di Maresca i Blues affidano la panchina a Liam Rosenior - Il club francese e quello inglese appartengono al fondo BlueCo, che ha dato priorità alla società più blasonata. msn.com

Rosenior firma con il Chelsea fino al 2032: "Darò tutto per riportare questo club al successo" - Il classe '84 lascia lo Strasburgo e raccoglie l'eredità di Maresca sulla panchina dei Blues: ecco le sue prime parole e il messaggio di benvenuto del club ... tuttosport.com

Liam Rosenior è il nuovo allenatore del Chelsea! - Il tecnico inglese è ufficialmente il nuovo allenatore dei Blues ed è stato annunciato in questi minuti dal ... generationsport.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.