Rosenior multato prima di firmare il contratto con il Chelsea | cosa è successo al nuovo allenatore
Il nuovo allenatore del Chelsea, Rosenior, è stato multato prima di firmare il contratto, con una sanzione superiore a 1.000 euro per un'infrazione precedentemente commessa. La situazione evidenzia come, anche prima dell'inizio ufficiale della collaborazione, possano emergere questioni legali o amministrative che influenzano l’ingresso nel club. Di seguito, i dettagli sulla vicenda e le implicazioni per il futuro dell’allenatore e della squadra.
Il nuovo allenatore del Chelsea è stato sanzionato prima ancora di mettere piede a Londra: dovrà pagare oltre 1000 euro per un'infrazione rimasta in sospeso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Rosenior nuovo allenatore del Chelsea, contratto fino al 2032
Leggi anche: Chi è Liam Rosenior, nuovo allenatore del Chelsea: solo 4 anni d’esperienza e un contratto folle
Chelsea, scatta l’ora di Rosenior: blitz a Londra per la firma.
Rosenior multato prima di firmare il contratto con il Chelsea: cosa è successo al nuovo allenatore - Il nuovo allenatore del Chelsea è stato sanzionato prima ancora di mettere piede a Londra: dovrà pagare oltre 1000 euro per un'infrazione rimasta in ... fanpage.it
Chi è Liam Rosenior, nuovo allenatore del Chelsea: solo 4 anni d’esperienza e un contratto folle - Il Chelsea ha annunciato ufficialmente Liam Rosenior come nuovo allenatore dei Blues. fanpage.it
Rosenior e il problema delle multiproprietà. Rabbia a Strasburgo: "Noi servi del Chelsea" - Liam Rosenior lascia lo Strasburgo e diventa il nuovo allenatore del Chelsea, firmando un contratto fino al 2032. tuttomercatoweb.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.