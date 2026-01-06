Rosenior multato prima di firmare il contratto con il Chelsea | cosa è successo al nuovo allenatore

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo allenatore del Chelsea, Rosenior, è stato multato prima di firmare il contratto, con una sanzione superiore a 1.000 euro per un'infrazione precedentemente commessa. La situazione evidenzia come, anche prima dell'inizio ufficiale della collaborazione, possano emergere questioni legali o amministrative che influenzano l’ingresso nel club. Di seguito, i dettagli sulla vicenda e le implicazioni per il futuro dell’allenatore e della squadra.

Il nuovo allenatore del Chelsea è stato sanzionato prima ancora di mettere piede a Londra: dovrà pagare oltre 1000 euro per un'infrazione rimasta in sospeso. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Rosenior nuovo allenatore del Chelsea, contratto fino al 2032

Leggi anche: Chi è Liam Rosenior, nuovo allenatore del Chelsea: solo 4 anni d’esperienza e un contratto folle

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chelsea, scatta l’ora di Rosenior: blitz a Londra per la firma.

rosenior multato prima firmareRosenior multato prima di firmare il contratto con il Chelsea: cosa è successo al nuovo allenatore - Il nuovo allenatore del Chelsea è stato sanzionato prima ancora di mettere piede a Londra: dovrà pagare oltre 1000 euro per un'infrazione rimasta in ... fanpage.it

rosenior multato prima firmareChi è Liam Rosenior, nuovo allenatore del Chelsea: solo 4 anni d’esperienza e un contratto folle - Il Chelsea ha annunciato ufficialmente Liam Rosenior come nuovo allenatore dei Blues. fanpage.it

rosenior multato prima firmareRosenior e il problema delle multiproprietà. Rabbia a Strasburgo: "Noi servi del Chelsea" - Liam Rosenior lascia lo Strasburgo e diventa il nuovo allenatore del Chelsea, firmando un contratto fino al 2032. tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.