Rosenior multato prima di firmare il contratto con il Chelsea | cosa è successo al nuovo allenatore

Il nuovo allenatore del Chelsea, Rosenior, è stato multato prima di firmare il contratto, con una sanzione superiore a 1.000 euro per un'infrazione precedentemente commessa. La situazione evidenzia come, anche prima dell'inizio ufficiale della collaborazione, possano emergere questioni legali o amministrative che influenzano l’ingresso nel club. Di seguito, i dettagli sulla vicenda e le implicazioni per il futuro dell’allenatore e della squadra.

