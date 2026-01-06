Rosenior l’allenatore che denunciò l’ odio l’indifferenza e il disprezzo di Trump nei confronti dei neri negli Stati Uniti

Liam Rosenior, nuovo allenatore del Chelsea, è stato recentemente descritto dal Telegraph attraverso un ritratto dettagliato. Tra gli aspetti approfonditi, si evidenzia il suo ruolo nel denunciare l’odio e l’indifferenza di Donald Trump nei confronti dei neri negli Stati Uniti. La sua esperienza e il suo impegno rappresentano un punto di riferimento nel panorama calcistico e sociale, offrendo uno spaccato su una figura che unisce sport e valori civili.

Dalle pagine del Telegraph arriva un ritratto approfondito di Liam Rosenior ( qui ce n’è uno sul suo rapporto con i calciatori ), il nuovo allenatore del Chelsea. I dettagli Si legge sul Telegraph: Un passato da calciatore. Terzino di grande applicazione, capace di giocare in tutte e quattro le divisioni inglesi e di collezionare oltre 400 presenze tra i professionisti, era già pronto per allenare. È sempre stato così che si vedeva, come aveva confidato agli amici: l’uomo al comando. E ora, in un’epoca in cui le carriere da allenatore possono essere accelerate rapidamente, ha lasciato lo Strasburgo – club che fa parte di BlueCo, il gruppo di multiproprietà che controlla anche il Chelsea – per il ruolo più prestigioso a Stamford Bridge. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

