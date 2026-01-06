Roma venezuelana aggredita al corte di Anpi e Cgil | Scappa anche da qui

A Roma, tensioni tra manifestanti dell’Anpi e Cgil e alcuni venezuelani presenti per motivi opposti. Durante un corteo, una giovane venezuelana è stata aggredita e ha deciso di allontanarsi. L’episodio ha evidenziato le divergenze tra le diverse posizioni politiche e le tensioni che possono emergere anche in contesti di manifestazioni pubbliche.

"Guarda, guarda, ha aggredito la ragazza ". Momenti di tensione tra i "pacifisti" di Anpi e Cgil, presenti ieri a Roma per manifestare contro la cattura del dittatore comunista Nicolas Maduro, e alcuni venezuelani accorsi per manifestare per il motivo opposto. Welcome to Favelas ha mandato una sua troupe sul luogo del corteo. E ha documentato l'aggressività fisica e verbale dei sinceri democratici di sinistra. " Chiamate i compagni della Cgil ", si sente dire da un membro dell'Anpi nel video ostato su Instagram. "Fai silenzio - intima un altro a un venezuelano -. Allontanati, siete a celebrare il bombardamento del vostro Paese.

