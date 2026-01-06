Roma un’Epifania piena di divieti | allerta massima

Roma in questi giorni si trova sotto una forte ondata di maltempo, con piogge abbondanti che hanno portato a numerosi divieti e restrizioni. La situazione ha reso difficile la circolazione e la vita quotidiana dei cittadini, richiedendo particolare attenzione e rispetto delle ordinanze in vigore. È importante essere informati sulle misure adottate per garantire la sicurezza di tutti in questa fase di criticità.

Sono giorni davvero complicati a Roma a causa della forte e abbondante pioggia che sta cadendo sulla Capitale. E il Comune ha emesso una nuova allerta Un inizio anno assolutamente bagnato nella Capitale. La nuova perturbazione ormai staziona da tempo sul nostro Paese e il Lazio è una fra le zone maggiormente colpite con pioggia e in alcuni casi anche violenti temporali. Nelle scorse ore sono stati registrati diversi allagamenti e alberi caduti anche in pieno centro e la situazione in questo giorno dell’Epifania non è assolutamente destinata a migliorare. Anzi. (Ansa) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Roma, un’Epifania piena di divieti: allerta massima Leggi anche: Allerta meteo oggi a Roma: scattano nuovi divieti e misure di sicurezza Leggi anche: Roma-Napoli, allerta massima all’Olimpico: 10mila tifosi azzurri attesi allo stadio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maltempo Roma, Tevere supera i 7 metri di piena: banchine chiuse. Chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania - Le banchine del Tevere sono state chiuse per ordine della Protezione Civile di Roma Capitale, dopo che i. ilmessaggero.it

Maltempo a Roma, volo della Befana annullato a piazza Navona. Ordinanza del sindaco: chiusi parchi e cimiteri - Lucarelli: «Befana, scelta più responsabile» ... msn.com

