Roma | trovati a bordo auto car sharing denunciati 4 giovani per ricettazione

Quattro giovani italiani sono stati denunciati dai Carabinieri di Frascati per ricettazione, dopo un inseguimento nelle periferie orientali di Roma. L’episodio è scaturito dal tentativo di fermare un veicolo rubato, trovato a bordo di un’auto in car sharing. L’indagine prosegue per chiarire eventuali complici e il coinvolgimento in altri reati.

Un prolungato inseguimento di un veicolo rubato nelle zone periferiche orientali della Capitale ha consentito ai Carabinieri della compagnia di Frascati di presentare una denuncia a piede libero nei confronti di quattro giovani italiani, i quali sono gravemente indiziati di aver commesso il reato di ricettazione in concorso. I quattro ragazzi, di cui uno maggiorenne e tre minorenni, sono stati intercettati mentre tentavano di fuggire, resisi conto della presenza delle forze dell'ordine che stavano seguendo le tracce dell'autovettura su cui viaggiavano, la quale era stata rubata la notte precedente nel centro di Roma e risultava dotata di un sistema di localizzazione GPS.

